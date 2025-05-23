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Kuzey Kore’de savaş gemisi devrildi! Kım Jong Un’u kızdıran kaza

Kuzey Kore’de savaş gemisi devrildi! Kım Jong Un’u kızdıran kaza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 15:31
Kuzey Kore'de devlet başkanı Kim Jong Un'un da katıldığı törende yeni bir savaş gemisi denize indirilecekti. Ancak tören sırasında yaşanan bir kaza sonucu gemi yan yattı ve hasar aldı. Kuzey Kore lideri ise olaydan sorumlu olanlardan hesap sorulmasını istedi ve soruşturma başlatılması talimatını verdi.
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Kuzey Kore’de savaş gemisi devrildi! Kım Jong Un’u kızdıran kaza
Kuzey Kore’de savaş gemisi devrildi!
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