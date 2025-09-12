Kuzey Kore lideri halefini seçti mi? Güney Kore: Kim Jong Un’un halefi kızı olacak

Dünyanın en fazla konuşulan ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong Un halefi olarak 15 yaşındaki kızını seçtiği iddia edildi. İddiayı gündeme getiren ise Güney Kore istihbaratı oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN