12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Kuzey Kore lideri halefini seçti mi? Güney Kore: Kim Jong Un'un halefi kızı olacak
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi? Güney Kore: Kim Jong Un’un halefi kızı olacak

Kuzey Kore lideri halefini seçti mi? Güney Kore: Kim Jong Un'un halefi kızı olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 10:01
Dünyanın en fazla konuşulan ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong Un halefi olarak 15 yaşındaki kızını seçtiği iddia edildi. İddiayı gündeme getiren ise Güney Kore istihbaratı oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi? Güney Kore: Kim Jong Un’un halefi kızı olacak
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Fox News’ta Netanyahu karşıtı reklam!
Fox News'ta Netanyahu karşıtı reklam!
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
AP’de Charlie Kirk gerginliği!
AP’de Charlie Kirk gerginliği!
Trump 11 Eylül’de hayatını kaybedenleri andı!
Trump 11 Eylül’de hayatını kaybedenleri andı!
ABD’de Trump’a yakın isim suikaste uğradı
ABD'de Trump'a yakın isim suikaste uğradı
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Charlie Kirk neden öldürüldü?
Charlie Kirk neden öldürüldü?
Mars’ta yaşam var mı?
Mars’ta yaşam var mı?
NATO Polonya hava sahası için harekete geçti
NATO Polonya hava sahası için harekete geçti
Daha Fazla Video Göster