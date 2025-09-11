Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?

Dünyanın en çok konuşulan ülkelerinden biri olan Kuzey Kore’de, Devlet Başkanı Kim Jong Un’un halefi olarak 15 yaşındaki kızını seçtiği iddia edildi. Söz konusu iddia, Güney Kore istihbaratı tarafından gündeme getirildi.

