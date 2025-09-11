11 Eylül 2025, Perşembe

Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?

Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?

Giriş: 11.09.2025 18:24
Dünyanın en çok konuşulan ülkelerinden biri olan Kuzey Kore’de, Devlet Başkanı Kim Jong Un’un halefi olarak 15 yaşındaki kızını seçtiği iddia edildi. Söz konusu iddia, Güney Kore istihbaratı tarafından gündeme getirildi.
