Kuzey Irak’ta Fransa-YGP teması: Barrot Şahin ile görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, PKK-YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Irak'ta yapılan görüşme daha sonra Erbil'de devam etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Barrot, "DEAŞ'a karşı savaş sırasında ilişkilerimiz daha da güçlendi çünkü Fransız güçleri Kürt güçleriyle birlikte savaştı. Fransa olarak Irak ve IKBY'ye olan desteğimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.