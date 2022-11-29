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Kutup ayısının kar keyfi

İHA
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Giriş: 29.11.2022 15:56
ABD'nin New York eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışının keyfini hayvanat bahçesindeki bir kutup ayısı çıkardı. Luna’nın karla oynadığı görüntüler sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.
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Kutup ayısının kar keyfi
Kutup ayısının kar keyfi
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