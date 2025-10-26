Kumdan kaleler yarıştı

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde, 43. kez “Sandcastle Classic” adlı kumdan kale yarışması ve festivali düzenlendi. "Ocean Beach" sahiline akın eden binlerce kişi, devasa kum heykeller inşa etti. Şehrin geleneksel etkinliklerinden biri haline gelen "Sandcastle Classic", her yıl San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki 8.500’den fazla devlet okulu öğrencisine sanat ve mimarlık eğitimi için fon sağlıyor.

