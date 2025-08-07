07 Ağustos 2025, Perşembe

Kremlin: Putin Trump ile görüşecek | Trump-Putin zirvesi İstanbul’da mı olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 11:16
Güncelleme:07.08.2025 12:03
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşme yerinde anlaştı. A Haber ekibinden İrfan Sapmaz ve Agşin Kişiyev detayları aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Oktay konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
