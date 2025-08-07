07 Ağustos 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kremlin: Putin Trump ile görüşecek | Trump-Putin zirvesi İstanbul’da mı olacak?
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşme yerinde anlaştı. A Haber ekibinden İrfan Sapmaz ve Agşin Kişiyev detayları aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Oktay konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.