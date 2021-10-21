21 Ekim 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kraliçe Elizabeth'e istirahat tavsiyesi! Doktorlar Kuzey İrlanda gezisini iptal ettirdi
Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan Büyük Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth şu sıralar sağlık problemleriyle mücadele ediyor. Doktorların önerisiyle bugün yapacağı Kuzey İrlanda gezisini iptal eden Kraliçe'nin bir süre istirahat etmesi istendi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.