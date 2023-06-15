Kosova'da gözaltı krizi! Sırbistan 3 Kosovalı polisi gözaltına aldı ortam gerildi

Tansiyonun yüksek olduğu Sırbistan ve Kosova hattında yeni bir kriz yaşandı. Sırbistan, Kosovalı 3 polisi sınırı geçtikleri için gözaltına aldı. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN