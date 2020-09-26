Koronavirüs salgını ABD ve Rusya'da milyonlarca kişiyi işsiz bıraktı | Perspektif A Haber

2019 yılının Aralık ayında Çin'nin Wuhan kendinde başlayan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şu anda kadar 32 milyondan fazla kişiyi etkileyen 1 milyon kişinin ise ölümüne neden olan küresel salgın en çok ABD ve Rusya'yı etkiledi. Salgın süresince ABD ve Rusya'da milyonlarca kişi işsiz kaldı. En çok vaka görülen ülkeler ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya oldu. İşte salgından en çok etkilen o ülkeler ve salgını seyrini anlatan özel haberimiz...