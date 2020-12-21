Koronavirüs mutasyonu görülmüştü! Londra'dan kaçış izdihamı

İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni formunun ortaya çıkması üzerine ülke nüfusunun üçte biri sıkı karantinaya alındı. Gece başlayan yasak kararı uygulamaya geçmeden önce Londra'dan çıkmak isteyenler ise izdihama yol açtı. Hava alanları ve tren istasyonlarında izdiham yaşandı. İşte o görüntüler..

İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni formunun ortaya çıkması üzerine ülke nüfusunun üçte biri sıkı karantinaya alındı. Gece başlayan yasak kararı uygulamaya geçmeden önce Londra'dan çıkmak isteyenler ise izdihama yol açtı. Hava alanları ve tren istasyonlarında izdiham yaşandı. İşte o görüntüler...