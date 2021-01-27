Koronavirüs karşısında Boris Johnson pes etti

İngiltere koronavirüs çıkmazında. Can kaybı 100 bini geçti. Ülkede aşı krizi de patlak verdi. Sağlık sistemi çökmek üzere. İngiltere Başbakanı Boris Johnson pes etti, "tüm sorumluluğu alıyorum" dedi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

İngiltere koronavirüs çıkmazında. Can kaybı 100 bini geçti. Ülkede aşı krizi de patlak verdi. Sağlık sistemi çökmek üzere. İngiltere Başbakanı Boris Johnson pes etti, "tüm sorumluluğu alıyorum" dedi.

Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.