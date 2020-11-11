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Koronavirüs (Covid-19) öldürme makinesi geliştirildi! Anında yok ediyor

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Giriş: 11.11.2020 08:35
Güncelleme:11.11.2020 08:53
ABD merkezli Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirdiğini duyurdu. İşte o makinenin nasıl çalıştığı...

ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir 'koronavirüs öldürme makinesi' geliştirdiğini duyurdu. Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor. Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve koronavirüs (Covid-19) içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor. Nanowave'in, ABD'de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satıldığı duyuruldu.

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