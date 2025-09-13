Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?

Katar’da devam eden barış görüşmeleri sırasında İsrail, Hamas yetkililerini hedef aldı. Saldırı, bölgede tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, saldırının Körfez ülkelerine açık bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı. Amerikan koruması altındaki yönetimlere, “Güvenliğiniz bir yanılsama” mesajı verildiğini belirten uzmanlar, Körfez’deki liderlerin kendi halklarından bile İsrail’den daha çok korkar hale geldiğine dikkat çekti. Yorumcular, bu bağımlılığın bölgeyi ateş çemberine sürüklediğini söylerken, “İslam dünyası bu pervasızlığa daha ne kadar sessiz kalacak?” sorusunu gündeme taşıdı.

