24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Komşu alev alev yanıyor! Rodos’tan sonra Korfu Adası’nda da yangın

Komşu alev alev yanıyor! Rodos’tan sonra Korfu Adası’nda da yangın

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2023 08:52
Yunanistan yanıyor. Ülkede 82 orman yangını çıktı, yerleşim yerleri tehdit altında. Rodos Adası alevlere teslim oldu. 1 haftadır devam eden yangınlar insanları tehdit ediyor. Öte yandan Korfu Adası'nda orman yangını başladı. Korfu'daki yangınlar nedeniyle 12 yerleşim yeri tahliye edildi. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Komşu alev alev yanıyor!
Komşu alev alev yanıyor!
Avrupa’da aşırı sağ tehlikesi
Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi
Rusya çekildi gözler Türkiye’de
Rusya çekildi gözler Türkiye'de
Rodos’ta orman yangın!
Rodos'ta orman yangın!
İspanya sandık başında!
İspanya sandık başında!
Ukrayna’dan Kırım’a yeni saldırı!
Ukrayna’dan Kırım’a yeni saldırı!
Sorunu çözerse Erdoğan çözer
Sorunu çözerse Erdoğan çözer
Dünyada bu hafta neler oldu?
Dünyada bu hafta neler oldu?
Fransa’da aşırı sağ Kabine!
Fransa'da aşırı sağ Kabine!
AB’den tahıl koridoru uyarısı!
AB'den tahıl koridoru uyarısı!
Bakan yumruk yumruğa kavga etti
Bakan yumruk yumruğa kavga etti
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı!
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı!
Daha Fazla Video Göster