Komşu alev alev yanıyor! Rodos’tan sonra Korfu Adası’nda da yangın

Yunanistan yanıyor. Ülkede 82 orman yangını çıktı, yerleşim yerleri tehdit altında. Rodos Adası alevlere teslim oldu. 1 haftadır devam eden yangınlar insanları tehdit ediyor. Öte yandan Korfu Adası'nda orman yangını başladı. Korfu'daki yangınlar nedeniyle 12 yerleşim yeri tahliye edildi. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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