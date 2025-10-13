Kızılhaç yetkilileri takas için Gazze’de

13 Ekim 2025, Pazartesi

Giriş: 13.10.2025 08:47
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek esir takası kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin teslim noktasına doğru yola çıktığını duyurdu.
