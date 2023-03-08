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Kıyamet korkusuyla Uganda’dan Etiyopya’ya kaçış

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Giriş: 08.03.2023 08:32
Afrika ülkesi Uganda'dan komşu Etiyopya'ya kıyamet göçü yaşanıyor. Ugandalı yüzlerce Hristiyan yakında "kıyametin" kopacağı korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı. Bu kişilerin Etiyopya'nın kıyametten etkilenmeyeceğine inandıkları öğrenildi.
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