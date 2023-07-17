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Kırım Köprüsü'nde patlama: 2 ölü! Moskova: Patlamayı Ukrayna güçleri gerçekleştirdi

A Haber
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Giriş: 17.07.2023 12:15
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da kritik noktalardan biri olan Kırım Köprüsü'nde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. Moskova yönetimi, köprüye yönelik saldırıyı Ukrayna güçlerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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