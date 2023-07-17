17 Temmuz 2023, Pazartesi
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Kırım Köprüsü'nde patlama: 2 ölü! Moskova: Patlamayı Ukrayna güçleri gerçekleştirdi
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da kritik noktalardan biri olan Kırım Köprüsü'nde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. Moskova yönetimi, köprüye yönelik saldırıyı Ukrayna güçlerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.