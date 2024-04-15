Kilisede dehşet anları! Papaz vaaz verdiği sırada defalarca böyle bıçaklandı

Avustralya'da bir kilisede bıçaklı saldırı yaşandı. Bir papaz vaaz verdiği sırada defalarca bıçaklandı. Korkunç anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşte o anlar...

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