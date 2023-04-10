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Kiev’de iftar sofrası! Zelenski Müslüman askerlerle iftar yaptı

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Giriş: 10.04.2023 10:35
Ukrayna lideri Zelenski, Müslüman askerlerle iftar sofrasında buluştu. Başkent Kiev'deki iftarın ardından Zelenski bazı Müslüman askerleri devlet nişanı ile ödüllendirdi.
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