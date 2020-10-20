21 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis ilk kez maske ile görüntülendi

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis ilk kez maske ile görüntülendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2020 23:50
Güncelleme:21.10.2020 01:47
Daha önceki törenlerde maske takmadığı için eleştirilen Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, halka açık dini bir törende ilk kez maske ile görüntülendi.

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Fransis, Santa Maria Roma Bazilikası'nda halka açık bir törende ilk kez maske taktı.

Daha önceki törenlerde maske takmadığı için eleştirilen Papa Francis bu kez maske takmayı tercih etti.

Yalnızca konuşma yapmak için maskesini çıkaran Papa Francis, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını ve Dağlık Karabağ dahil diğer çatışmalar için dua etti.

Törenle aynı anda Roma'nın diğer yerlerinde Müslüman, Budist, Sikh ve Hindu liderler de barış için dua etti.



Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayıları yeniden artışa geçerken, Vatikan'da papayı korumakla görevli 4 İsviçreli muhafızda geçtiğimiz günlerde virüs tespit edilmişti.



A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Papa ilk kez maske ile görüntülendi
Papa ilk kez maske ile görüntülendi
Karabağ’da okunan ezanda “Ayasofya” detayı
Karabağ’da okunan ezanda “Ayasofya” detayı
Ermenistan savaşacak asker bulamayacak
Ermenistan savaşacak asker bulamayacak
Puma saldırısına uğrayan genç A Haber'de
Puma saldırısına uğrayan genç A Haber'de
Azerbaycan'da 'Piyanist' filmi gerçek oldu
Azerbaycan'da 'Piyanist' filmi gerçek oldu
Azerbaycan görüntüleri paylaştı! Ermeni hedefleri böyle vuruluyor
Azerbaycan görüntüleri paylaştı! Ermeni hedefleri böyle vuruluyor
Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu
Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu
Uçakta iğrenç olay! Kadın yolcu...
Uçakta iğrenç olay! Kadın yolcu...
Nefes kesen anlar! Yer çekimine meydan okudular
Nefes kesen anlar! Yer çekimine meydan okudular
Meksika'da vahşet: Müsabakada ölen rakibinin rol yaptığını sandı!
Meksika'da vahşet: Müsabakada ölen rakibinin rol yaptığını sandı!
Kardeşi ile yürüyen merdivenlerden düştü
Kardeşi ile yürüyen merdivenlerden düştü
Trump ayinde maske takmadı
Trump ayinde maske takmadı
Daha Fazla Video Göster