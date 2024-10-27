Katil Netanyahu'ya protesto şoku: Yazıklar olsun sana!

İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'ya ülkesinde de tepkiler dinmiyor. Gazze ve Lübnan'da kanlı saldırıların sorumlusu Netanyahu çıktığı kürsüde konuşma yaparken İsrailli esirlerin yakınları tarafından protesto edildi. Sözü kesilen soykırımcı Netanyahu yakınlardan birinin "Yazıkları olsun" sözleriyle bağırması ile dondu kaldı.