Katil İsrail’e tepkiler büyüyor! İsrail öfkesi, ABD’de seçimlere yansıdı

2 yıldır Gazze'de katliam yapan İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepki var. İsrail'e karşı bu tepki, ABD'de gerçekleşen seçimlere de yansıdı. New York Belediye Başkanlığı ön seçimini, demokrat aday Zohran Mamdani'ye karşı kaybeden Andrew Cuomo itiraf gibi bir açıklamada bulundu; "İsrail'e karşı öfkenin bu kadar etkili olacağını öngöremedim." dedi.

