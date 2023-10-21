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Katil her yaşta katil! Netanyahu'nun 1983 yılındaki o skandal videosu! Masum canlar umurunda değil...

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Giriş: 21.10.2023 00:03
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu insanlık dışı katliama ateş olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı hazırlıkları hızlanırken Netanyahu'nun 1983 yılında ortaya çıkan videosu vicdansızlığın da bu kadarı dedirtti. İşte katil İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu'nun o dönemde Filistin için söylediği o alçak sözler...
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