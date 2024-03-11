Kate Middleton ortaya çıktı! 2 ay sonra çocuklarıyla poz verdi

İki aydır nerede olduğu merak edilen Galler Prensesi Kate Middleton sonunda ortaya çıktı. Geçirdiği ameliyatın ardından sessizliğe gömülen Middleton, çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçti ve bir fotoğraf paylaştı, "Nazik dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

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