Kate Middleton aylar sonra görüntülendi! Prenses 5 ay sonra ortaya çıktı

İngiltere'de her yıl Haziran ayında yapılan “hükümdarın resmi doğum günü” kutlamaları gerçekleştirildi. İngiltere Kralı III. Charles'ın resmi doğum günü dolayısıyla geleneksel “Trooping the colour” adlı askeri geçit töreni düzenlendi. Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton, tören öncesi eşi ve tahtın varisi Galler Prensi William, çocukları Prens George, Prens Louis ve Prenses Charlotte ile birlikte Buckingham Sarayı'na geldi. Beyaz bir elbise giyen Prenses Kate daha sonra geçit törenine katılmak üzere üç çocuğuyla at arabasıyla saraydan ayrılırken görüldü. Kate, Kral III. Charles'ın resmi doğum günü geçit törenine katılarak Ocak ayından beri ve kanser teşhisinden sonra ilk kez halkın karşısına çıkmış oldu.

