Gözler pazartesiye çevrildi! Trump dünyayı sarsacak ne açıklayacak?

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs'ta başlayacağı orta doğu turuna çıkmadan önce bölge ile ilgili "Çok önemli ve olumlu" bir duyuru yapacağını söyledi ancak açıklamanın içeriğine ilişkin bilgi vermedi. Gözler şimdi kritik ziyaret öncesi yapılacak o açıklamaya çevrili. Öte yandan Trump başlattığı ticaret savaşından sonra ilk kez bir ülke ticaret anlaşması yapılacağını söyledi ama ülke ismi vermedi. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD’den aktardı.

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