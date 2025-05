Kassam’dan işgalci İsrail’e kanlı tokat! Gazze’de tarihi pusunun görüntüleri yayınlandı

Gazze'nin yiğit direnişçileri Kassam Tugayları, işgalci İsrail askerlerini tuzağa düşürdükleri anları görüntüledi! Yayınlanan çarpıcı görüntülerde, Filistinli direnişçilerin İsrail askerlerine nasıl ağır kayıplar verdirdiği an be an görülüyor. İşgal ordusunun bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı operasyon, direnişin gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. İşte o tarihi anların detayları...

