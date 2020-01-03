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03.01.2020

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran suikastle cevap verebilir

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklaması dünyada bomba etkisi yarattı. İran'dan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından intikam açıklamaları gelirken, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." ifadesini kullandı.



HAMANEY: SUÇLULARI ACI BİR İNTİKAM BEKLİYOR

İran lideri Ali Hamaney, Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluları acı bir intikam bekliyor" dedi

"İNTİKAM ALACAĞIZ"
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti.


BÖLGEDE PEK ÇOK DENKLEMİ DEĞİŞTİRECEK
Dünyayı sarsan gelişmeyi Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Coşkun, "Bu olay sadece İran, Irak değil, bölgede birçok denklemi değiştirecek" dedi. Coşkun, "Artık İran ve Amerika arasındaki ilişkilerde giderek tansiyonun yükseleceğini söylemek mümkün" dedi. Coşkun, "Bu tehdidin savaş boyutuna geleceği söylemine katılmam" ifadelerini kullandı.

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