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Kanada'da dolu kabusu! Ülke tarihinin 4. büyük doğal afeti

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Giriş: 10.07.2020 09:33
Güncelleme:10.07.2020 09:34
Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Calgary kentinde geçen haziranda meydana gelen dolu felaketinin 1,2 milyar Kanada doları (6,1 milyar TL) zarara neden olduğu belirlendi. Dolu felaketi, yol açtığı 1,2 milyar dolarlık zararla "ülke tarihinin 4. büyük doğal afeti" olarak kayıtlara geçti

Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Calgary kentinde geçen haziranda meydana gelen dolu felaketinin 1,2 milyar Kanada doları (6,1 milyar TL) zarara neden olduğu belirlendi.

Ülkedeki sigorta şirketlerinin bağlı bulunduğu Kanada Sigorta Bürosunun, felaket sonrası gerçekleştirdiği hasar tespit raporuna göre, Calgary'yi 13 Haziran'da vuran dolu, sigortalı ev, iş yeri ve araçlarda toplam 1,2 milyar dolar hasara neden oldu.

Kanada Sigorta Bürosunun Batı Bölgesi Başkan Yardımcısı Celyeste Power, yaşanan felaketin Kanada tarihinin 4. en pahalı doğal felaketi olduğunu açıkladı.

Saatteki hızı 80 ila 100 kilometreyi bulan fırtınayla yağan ve tenis topu büyüklüğünde düşen dolunun, en az 70 bin ev ve araca zarar verdiği ve ekili alanlardaki tüm bitkileri yok ettiği bildirildi.



"YIKICI BİR FELAKET OLDUĞU AÇIKTIR"

1,2 milyar dolar hasar rakamının, gelecek aylarda toplam maliyetlerin belirlenmesi tamamlandığında da yükselebileceği kaydedildi.

Calgary Belediye Başkanı Naheed Nenshi, "Bunun birçok insan için yıkıcı bir felaket olduğu açıktır. Calgary'deki birçok evi tamamen harap ederken, birçok insanın geçim kaynaklarını elinden aldı." dedi.

KANADA'DA SON YILLARDA MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER

Kanada tarihinin en büyük ve en pahalı doğal afeti, 2016'da Alberta eyaletinin Fort McMurray kentinde meydana gelen orman yangını olarak kayıtlara geçmişti.

Aylarca devam eden orman yangınında, yüzbinlerce hektar orman alanıyla 2 bin 400 ev ve iş yeri kül olmuş, felaketin faturası ise 3,6 milyar dolar (18,2 milyar TL) olarak açıklanmıştı.

Ülkedeki ikinci en büyük doğal afet olan Alberta'da 2013'te meydana sel felaketinde ise 1,8 milyar dolarlık (9,1 milyar TL) zarar saptanmıştı.

Kanada'nın üçüncü en pahalı doğal afeti ise Quebec, Ontario ve New Brunswick eyaletlerinde yaşanan 1998 Ocak ayındaki buz fırtınası olmuş, bu felakette toplam 1,5 milyar dolar (7,6 milyar TL) sigortalı hasar belirlenmişti.

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