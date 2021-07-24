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Kamyoneti taşıyamayan asma köprü çöktü | O anlar anbean kameraya yansıdı

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Giriş: 24.07.2021 20:03
Güncelleme:24.07.2021 20:03
Rusya'da tahtadan yapılma bir asma köprü, kamyonetin ağırlığını kaldıramadı. bakın sonrasında neler yaşandı.

Rusya'da, bir nehirdeki asma köprü, üzerinden bir kamyonetin geçişi esnasında kısmen çöktü. Araç sulara gömülürken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Moskova'ya 4 bin 500 kilometre mesafedeki Uryum köyünde yaşandı.

Nehir üzerindeki tahta asma köprü, üzerinden geçen kamyonetin ağırlığını taşıyamayarak kısmen çöktü.

Kaza sonrası araç sürücüsünün kurtarıldığı bildirilirken kamyonetin sudan çıkarılamadığı aktarıldı.

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