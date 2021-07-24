Kamyoneti taşıyamayan asma köprü çöktü | O anlar anbean kameraya yansıdı

Rusya'da tahtadan yapılma bir asma köprü, kamyonetin ağırlığını kaldıramadı. bakın sonrasında neler yaşandı.

Rusya'da, bir nehirdeki asma köprü, üzerinden bir kamyonetin geçişi esnasında kısmen çöktü. Araç sulara gömülürken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Moskova'ya 4 bin 500 kilometre mesafedeki Uryum köyünde yaşandı.

Nehir üzerindeki tahta asma köprü, üzerinden geçen kamyonetin ağırlığını taşıyamayarak kısmen çöktü.

Kaza sonrası araç sürücüsünün kurtarıldığı bildirilirken kamyonetin sudan çıkarılamadığı aktarıldı.