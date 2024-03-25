Kamala Harris yanlışlıkla kendini protesto etti! Filistin şarkısını yanlışlıkla böyle alkışladı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Porto Riko'yu ziyaret etti. Karşılamada oldukça ilginç anlar yaşandı. Neler oldu? Harris ne tepki verdi? İşte Amerika'nın konuştuğu o görüntüler....

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