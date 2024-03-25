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Kamala Harris yanlışlıkla kendini protesto etti! Filistin şarkısını yanlışlıkla böyle alkışladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 09:05
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Porto Riko'yu ziyaret etti. Karşılamada oldukça ilginç anlar yaşandı. Neler oldu? Harris ne tepki verdi? İşte Amerika'nın konuştuğu  o görüntüler....
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