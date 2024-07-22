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Kamala Harris kimdir? | PORTRE

Kamala Harris kimdir? | PORTRE

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 08:53
Amerikan siyaset sahnesinde ışıklar Kamala Harris'in  üzerinde... Demokratlarda başkan adaylığına en yakın isim o. Peki mevcut başkan yardımcısı; zirveye nasıl tırmandı, hangi ilklere imza attı? İşte Harris'in portresi...
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