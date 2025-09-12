Japonya’da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı: 2 yaralı

Japonya'da ABD merkezli United Airlines firmasına ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, Filipinler'e gitmek üzere havalandıktan 1.5 saat sonra kargo bölümünde yangın çıktığını belirten bir uyarı sinyalinin ardından Kansai Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular acil durum kaydıraklarından tahliye edilirken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

