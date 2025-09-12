12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Japonya'da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı: 2 yaralı
Japonya’da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı: 2 yaralı

Japonya'da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 17:34
Japonya'da ABD merkezli United Airlines firmasına ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, Filipinler'e gitmek üzere havalandıktan 1.5 saat sonra kargo bölümünde yangın çıktığını belirten bir uyarı sinyalinin ardından Kansai Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular acil durum kaydıraklarından tahliye edilirken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Japonya’da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı: 2 yaralı
Japonya’da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı!
Japonya'da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı!
İsrail’den Rumlara hava savunma sistemi!
İsrail'den Rumlara hava savunma sistemi!
Charlie Kirk’ün katil zanlısı yakalandı
Charlie Kirk'ün katil zanlısı yakalandı
Fransa’da TikTok’a suç duyurusu!
Fransa'da TikTok'a suç duyurusu!
Nepal’deki protestolarda 35 ölü!
Nepal'deki protestolarda 35 ölü!
Bulgar istihbaratı: Türkçe bilen ajan aranıyor
Bulgar istihbaratı: Türkçe bilen ajan aranıyor
Hollywood’dan İsrail tepkisi!
Hollywood'dan İsrail tepkisi!
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Fox News’ta Netanyahu karşıtı reklam!
Fox News'ta Netanyahu karşıtı reklam!
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
Daha Fazla Video Göster