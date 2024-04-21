Japonya'da 2 askeri helikopter düştü! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 7 kişi aranıyor

Japonya deniz kuvvetlerine ait iki helikopter eğitim sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle Pasifik Okyanusu'na düştü. Kazada mürettebattan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 7 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor..

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