Rusya ile ABD arasında tehlikeli yakınlaşma

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Japon Denizi'nde Rus savaş gemisi ABD savaş gemisini uzaklaştırdı

İHA
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Giriş: 24.11.2020 22:59
Güncelleme:24.11.2020 23:03
Rusya’ya ait savaş gemisi, Japon Denizi'nde Rus deniz sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD donanmasına ait savaş gemisini uzaklaştırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait John McCain isimli savaş gemisinin sabah saatlerinde Japon Denizi'nde Rusya'nın karasularına girdiği belirtildi. Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait Admiral Vinogradov isimli savaş gemisi tarafından ABD savaş gemisinin birkaç gündür takip edildiğini ve sınır ihlali gerçekleşince Rus gemisinin ABD gemisine müdahale etmek için harekete geçtiğini aktardı.

Açıklamada, ABD savaş gemisinin Japon Denizi'ndeki Büyük Petro Körfezi'nde Rus karasularını 2 kilometre ihlal ettiği ve Rus gemisinin ABD gemisinin anonslarla uyardığı belirtildi. Açıklamada, Rus savaş gemisinin ABD savaş gemisine eşlik edilerek Rus karasularından çıkardığı ifade edildi.

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