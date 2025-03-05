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İtalyanların ve turistlerin vazgeçilmezi! İtalyan dondurması neden bu kadar ünlü?

İtalyanların ve turistlerin vazgeçilmezi! İtalyan dondurması neden bu kadar ünlü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 18:55
Dünyanın çizmesi olarak anılan İtalya, tarihi ve sanatı kadar mutfağıyla da ünlü bir ülke... İtalyanlara özgü dondurma ise turistlerin en çok rağbet gösterdiği tatlılar arasında yer alıyor. Peki, İtalyanların "Gelato" dediği bu dondurma neden bu kadar meşhur? A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma sokaklarına çıktı ve İtalyan dondurmasının lezzet sırrını araştırdı. Şimdi, özel haberimizi ekranlarınıza getiriyoruz.
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İtalyanların ve turistlerin vazgeçilmezi! İtalyan dondurması neden bu kadar ünlü?
İtalyan dondurması neden bu kadar ünlü?
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