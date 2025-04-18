18 Nisan 2025, Cuma
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İtalya'nın kuzeyini sel ve heyelan vurdu: 3 ölü, altyapı çöktü
İtalya'nın kuzeyinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Yerleşim yerleri sular altında kalırken, yollar ulaşıma kapandı, altyapı çöktü. Aosta Vadisi'nde binlerce kişi elektriksiz kalırken, sel sularına kapılan biri 65, diğeri 34 yaşındaki baba-oğul ile su basan evinde mahsur kalan 92 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Po Nehri’nin taşma riski nedeniyle kırmızı alarm verilen Lombardiya ve Emilia-Romagna başta olmak üzere birçok bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Sel ve heyelanla mücadele için 700’den fazla itfaiyeci sahada görev yapıyor.