İtalyan aktör Antonio Di Matteo ve Hollandalı Kick boksçu Rico Verhoeven’dan Gazze’ye destek

Katil İsrail’in Gazze’deki zulmüne dünyadan tepki yağıyor. Son olarak İtalyan aktör Antonio Di Matteo, Roma Uluslararası Film Festivali'nde “Gazze'deki katliamı durdurun!” yazılı pankart açarak Filistin'e destek verdi. Diğer taraftan Kickboks dünya ağır sıklet şampiyonu Hollandalı Rico Verhoeven, şampiyonluğunun ardından Gazze için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi. İşte o anlar…