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İtalya’daki helikopter kazasında soruşturma! Türk makamları soruşturmaya müdahil olur mu? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 14.06.2022 10:39
Güncelleme:14.06.2022 10:40
İtalya'da geçtiğimiz günlerde kaybolan helikopterin enkazı bulunmuş 4'ü türk 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Başlatılan soruşturmaya Türk makamlarının dahil olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Soruşturmaya Türk makamları dahil olacak mı? Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Kuran, "Türk makamlarının konumu şu olayı doğrudan soruşturma ve kovuşturma yetkisi Türk makamları değil İtalya makamlarında ama bizim İtalya ile 1926 yılında imzaladığımız bir adli iş birliğine ilişkin anlaşma var. Hem hukuki hem de cezai konularda İtalya makamları ile Türk makamlar iş birliği yaparlar. Aynı zamanda Avrupa adli iş birliği anlaşması vardır. Türk makamları bütün aşamalarda İtalya makamları tarafından bilgilendirileceklerdir. Eğer Türk makamlarının sunmak istediği önemli bir takım bilgi belge deliller varsa İtalya savcılık makamlarına ileteceklerdir soruşturmanın selameti açısından." dedi.
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