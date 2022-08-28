İtalya’da skandal Bizans konferansı

İtalya'nın Venedik kentine düzenlenen 24. Bizans konferansında skandallara sahne oldu. Konferansa katılan akademisyenler İstanbul’un Fethi ile ilgili Rus ve Bulgar kaynaklarından alıntı yaparak "Ortodoks Dünyası İstanbul için ağlıyor. Gün gelecek tekrar azizler yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.