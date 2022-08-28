28 Ağustos 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İtalya'da skandal Bizans konferansı
İtalya'nın Venedik kentine düzenlenen 24. Bizans konferansında skandallara sahne oldu. Konferansa katılan akademisyenler İstanbul’un Fethi ile ilgili Rus ve Bulgar kaynaklarından alıntı yaparak "Ortodoks Dünyası İstanbul için ağlıyor. Gün gelecek tekrar azizler yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.