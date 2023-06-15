İtalya'da siyasi kriz endişesi! Berlusconi'nin ardından Forza Italia'nın lideri kim olacak?

İtalyan siyasetinin en önemli isimlerinden Silvio Berlusconi'nin 86 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, İtalya siyasi kriz korkusuyla yaşıyor. Berlusconi'nin ölümünün ardından, lideri olduğu koalisyonun Merkez Sağ Partisi Forza İtalia'nın dağılacağından endişe ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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