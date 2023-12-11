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İtalya'da feci kaza! Trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 21:43
İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde düşük hızda seyreden 2 trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Forli ve Faenza şehirleri arasındaki hatta gerçekleşen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı..
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