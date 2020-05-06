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İtalya’da corona virüs sonrası normalleşme süreci başladı! Sokaklardan cıvıl cıvıl görüntüler | Video

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06.05.2020
Dünyayı etkisi altna alan corona virüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan karantina önlemlerinin esnetilmesiyle birlikte, birçok kişi aile bireyleri ve arkadaşlarıyla yaklaşık 2 ay sonra bir araya geldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pek çok kişiyi birbirinden ayırdı. Salgından en çok etkilenen ülklerin başında gelen İtalya'da koronavirüs nedeniyle alınan karantina önlemlerinin esnetilmesiyle birlikte, milyonlarca İtalyan aile bireyleri ve arkadaşlarıyla görüşme fırsatı buldu. Ülkenin Campania bölgesinde bulunan Napoli şehrinde birçok kişi sevdikleriyle buluşmak için kendini dışarıya attı. Yaklaşık 2 ay sonra şehrin sokaklarında maske takan birçok çiftin buluştuğu, 7 hafta evde kalan yaşlılarda soluğu torunlarının yanında aldı.

İTALYA'DA SON DURUM

Worldometers verilerine göre ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 213 bin 13, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 29 bin 315.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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