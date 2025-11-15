15 Kasım 2025, Cumartesi

İsveç'te yolcu otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var
İsveç’te yolcu otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

İsveç'te yolcu otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 10:12
İsveç'in başkenti Stockholm'de, bir yolcu otobüsü durağa daldı. Feci kazada, ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor. Kaza sonrası otobüs şoförü gözaltına alındı. Ancak polis raporuna yansıyan ilk bilgilere göre, olayın kasıtlı gerçekleşmiş olabileceğine işaret eden herhangi bir delil yok.
