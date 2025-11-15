İsveç’te yolcu otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

İsveç'in başkenti Stockholm'de, bir yolcu otobüsü durağa daldı. Feci kazada, ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor. Kaza sonrası otobüs şoförü gözaltına alındı. Ancak polis raporuna yansıyan ilk bilgilere göre, olayın kasıtlı gerçekleşmiş olabileceğine işaret eden herhangi bir delil yok.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN