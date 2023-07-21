İsveç’te Salwan Momika’dan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

İsveç bir kez daha Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne oldu. Kurban Bayramı’nın ilk günü Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylem düzenleyen Irak Asıllı Salwan Momika, bu kez Stockholm Büyükelçiliği önünde aynı çirkin eylemi gerçekleştirdi.

Momika, elinde tuttuğu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i önce ayaklarının altına aldı.

Ardından da İslam karşıtı sloganlar attı.

Üstelik tüm bu eylemler İsveç polisinin koruması altında gerçekleşti.

Momika'nın çirkin eylemi bununla da sınırlı kalmadı.

Irak bayrağını ve Irak'ta Sadr hareketinin lideri Mukteda es-Sadr'ın fotoğrafını da ayakları altına aldı.

Stockholm'de yaşayan Iraklı Müslümanlar da büyükelçiliğin önünde toplandı.

Ellerinde Irak bayrakları ile İslam'a yönelik saldırıyı protesto etti.

İsveç sık sık Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla gündeme geliyor.

Bu saldırılar nedeniyle Irak'taki Müslümanlar İsveç'in Bağdat'taki büyükelçilik binasını ateşe verdi.

Saldırı sonrası İsveç Bağdat Büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.