06 Haziran 2022, Pazartesi
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İsveç'te hükümet düşecek mi? PKK sempatizanı milletvekilinin oyu belirleyici olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine verdiği destek sebebiyle NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'ten, terör örgütü PKK destekçisi milletvekili Emine Kakabaveh'in Türkiye'ye iadesini istemişti. Kakabaveh'in, salı günü İsveç'te yapılacak güvensizlik oylamasında çok önemli bir rolü olduğu ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan aktardı.