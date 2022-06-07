İsveç’te gensoru önergesi 1 oyla kabul edilmedi!

İsveç'te Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında gensoru önergesi verildi. Önerge Mecliste kabul edilmedi. Oylamada muhalefet, Johansson'un bakanlığının düşmesi için gerekli 175 oyu yakalayamadı. Milletvekillerinin 174'ü gensoru aleyhinde oy kullandı. Johansson aleyhine verilen gensoru önergesi Meclis’te bir oy farkla kabul edilmedi.

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