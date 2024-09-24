24 Eylül 2024, Salı
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İşte katliamcı İsrail’in temsilcileri! Başkan Erdoğan’ın konuşmasından sonra BMGK’dan ayrıldılar
Başkan Erdoğan’ın konuşmasından sonra katliamcı İsrail’in temsilcileri BMGK’dan ayrıldılar. BM salonundan ayrılma anları ve ana gündemlerinin savaşa dair bir konu olmadığı ve rahat tavırları dikkat çekti. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, “Başkan Erdoğan’ın konuşmasını dinledikten sonra İsrailli ekip BM salonundan ayrıldı. Şu anda etraftaki güvenlik önlemlerinin fotoğrafını çekiyorlar dünyadaki bütün dertler bitmiş gibi… İsrail’in kendi ana gündemleri savaşlar veya katliamlar değilmiş gibi gözüküyor.” ifadelerini kullandı.