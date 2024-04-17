İşte İran’ın nükleer tesisleri! İsrail nükleer tesisleri vurur mu?

İsrail'in İran'a karşılık vereceğini açıklaması, "nükleer tesisler hedef alınır mı?" sorusunu akıllara getirdi. Gazeteciler bu durumu uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'ye sordu. Grossi ihtimal var diyerek yanıt verdi.

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