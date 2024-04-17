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İşte İran’ın nükleer tesisleri! İsrail nükleer tesisleri vurur mu?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 17.04.2024 09:42
İsrail'in İran'a karşılık vereceğini açıklaması, "nükleer tesisler hedef alınır mı?" sorusunu akıllara getirdi. Gazeteciler bu durumu uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'ye sordu. Grossi ihtimal var diyerek yanıt verdi.
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